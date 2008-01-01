Интервью
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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 7 марта 2017 | 11:31
Ледовый затор за Ницгале сохраняется, затоплены дачи
Ледовый затор на Даугаве ниже Ницгале ночью не прорвался, в кооперативах «Любасты» и «Малютки» начинают затапливаться дачи.
Как рассказал заместитель исполнительного директора Даугавпилсского краевого самоуправления Александр Айзбалтс, по сравнению со вчерашним днем ситуация не изменилась существенно.
Уровень воды продолжает расти, лед не движется.
Айзбалтс прогнозировал, что в двух названных кооперативах будет затоплено 80% дач. Это происходит регулярно, и люди к паводку готовы.
Сегодня уровень воды в Даугаве в районе Даугавпилса составил 6,24 метра по сравнению с 6,7 метра утром в понедельник.
В 2013 году уровень воды в этих местах достиг 7,94 метра.
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