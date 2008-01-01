В Даугавпилсском крае насмерть сбит мужчина

Новости Происшествия | 7 марта 2017 | 11:09

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Вчера, 6 марта, в стране зарегистрировано 112 несчастных случаев, в которых пострадали 10 человек, а один погиб. В плане дорожного движения, было составлено 564 административных протокола, в их числе 194 за превышение скорости, три за агрессивную езду и семь за вождение транспортного средства в нетрезвом виде, сообщает Государственная полиция.

6 марта, в 19:53, в Даугавпилсском крае (Малиновская волость), мужчина 1962 г.р. управляя автомобилем RENAULT, сбил пока что неизвестного мужчину (пешехода), который в темное время суток передвигался по дороге без светоотражающего жилета. На месте происшествия пешеход скончался.

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