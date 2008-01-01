Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

7 марта

Именины:
Элла, Элмира / Анфиса, Вячеслав, Федор

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Только измотаетесь, толку же - не будет.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
1 .. 3 C
День
2 .. 4 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы просыпаетесь по утрам?

Архив

Популярные статьи

1.

Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей

Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

3. Рождество в резекненском отеле — голые мальчики в гостях у «доброго дяди» {3}

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}

5. Кто поможет бездомному Антону? {3}

6. Автобусы и трамваи {144}

7. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

10. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {144}

 

Новости Происшествия | 7 марта 2017 | 11:09

В Даугавпилсском крае насмерть сбит мужчина

D-fakti.lv

Вчера, 6 марта, в стране зарегистрировано 112 несчастных случаев, в которых пострадали 10 человек, а один погиб. В плане дорожного движения, было составлено 564 административных протокола, в их числе 194 за превышение скорости, три за агрессивную езду и семь за вождение транспортного средства в нетрезвом виде, сообщает Государственная полиция.

6 марта, в 19:53, в Даугавпилсском крае (Малиновская волость), мужчина 1962 г.р. управляя автомобилем RENAULT, сбил пока что неизвестного мужчину (пешехода), который в темное время суток передвигался по дороге без светоотражающего жилета. На месте происшествия пешеход скончался.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 