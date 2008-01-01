Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 марта
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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 7 марта 2017 | 10:45
Из задымленной квартиры в Даугавпилсе спасены три человека
За прошедшие сутки, в промежутке времени с 6 марта 6:30 до 7 марта 6:30, Государственная пожарно-спасательная служба получила 48 вызовов – 23 из них были связаны с пожарами и 21 со спасательными работами, а 4 из них были ложными, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
6 марта, в 22:41 пожарные – спасатели спешили на вызов на улицу Дзелзцелю в Даугавпилсе, где в четырехэтажном жилом доме было ощутимо задымление. Прибыв на место происшествия, было констатировано, что в квартире на третьем этаже горел диван площадью 1 кв. метр. Пожар был ликвидирован до прибытия ГПСС, но пожарные – спасатели из задымленной квартиры спасли троих мужчин.
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