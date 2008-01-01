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Новости Спорт | 7 марта 2017 | 10:04

В турнире “Progress PranamatCup”, Даугавпилчане заняли второе место

Пресс-фото BFC Daugavpils

Два дня подряд на стадионе “Celtnieks”, первый раз в этом сезоне была возможность наблюдать официальные футбольные игры. BFC “Daugavpils”, один раз одержав победу и один раз проиграв заняли второе место в турнире.

В Даугавпилсе собрались четыре Латвийских команды из 1 лиги. Противниками были прошлогодние обладатели второго места FK “Progress”, а так же Резекненский FA/BJSS. В первый день соревнований команды провели полуфиналы, а в воскресенье уже боролись за 3 и 1 места.

В первый день BFC “Daugavpils” с легкостью справились с командой FK “Progress” победив со счетом 5:1. Уже с самого начала игры Даугавпилс забил 2 быстрых гола и с легкостью доминировал в продолжении. Только единственная грубая ошибка позволила противникам забросить мяч в ворота. В пользу нашей команды два гола забил Александр Иванов, а по одному голу забили Ричард Жалдовскис, Илья Шевчук и Никита Ракелс.

Во втором полуфинале команда “Progress” со счетом 4:1 разгромила Резекненцев. В свою очередь Резекне в серии пенальти победила команду Олайне.

На большом финале против команды “Progress”, наши больше играли в защите, хотя время от времени демонстрировала опасные моменты у ворот противников. Особенно активным был Ричард Жалдовскис. Игру решил гол забитый Алексом Регже в начале второго тайма. В середине тайма лучший шанс сровнять счет был у Шевчука, но он ударил чуть выше ворот.

BFC “Daugavpils” этот турнир завершили со вторым местом. Следующие проверочные игры намечены на середину марта с разными Литовскими командами.

D-fakti.lv

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