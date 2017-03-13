Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 7 марта 2017 | 09:30

На 7 февраля 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места более чем по 50 профессиям.

- Автомеханик;

- агент по сбыту;

- администратор компьютерных систем;

- aссистент радиолога;

- бармен;

- бетонщик;

- бригадир (деревообработка);

- бухгалтеры;

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- врачи;

- инженер по качеству (машиностроение);

- инженер по противопожарной безопасности;

- кассиры (работа в Pиге);

- коммерческий специалист/ менеджер;

- комплектовщик (работа в Pиге);

- кондитер;

- конструктор (машиностроение);

- консультант клиентов по продажам;

- наладчик станка;

- мастер в цех (переработка рыбы);

- медсестра;

- мойщик окон;

- монтажник солнечных батарей (командировки в Германию);

- обработчик рыбы;

- парикмахеры;

- пескоструйщик/ дробеструйщик;

- повара;

- помощник столяра;

- программист;

- продавцы;

- психолог;

- работник в цех (работа в Kекаве);

- работник торгового зала (работа в Pиге);

- руководитель продаж;

- секретарь-делопроизводитель;

- сварщики металлоконструкций;

- слесарь подвижного состава;

- слесарь-ремонтник;

- специалист по продажам;

- столяр;

- таксист;

- телефонист;

- техник по качеству (металлообработка);

- технолог (швейное производство);

- торговый представитель;

- формовщик;

- швеи;

- шеф-повар;

- электромонтёр;

- электросварщик (MMA);

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей – размещение информации о свободных рабочих местах

- ул. Варшавас 18, каб. Nr.213, тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369



ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОТА И КАРЬЕРА 2017

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ:

предложить актуальные вакансии в различных профессиональных сферах, в сотрудничестве с работодателями помочь им найти работников, а безработным – трудоустроиться.

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

это отличная возможность бесплатно представить своё предприятие, среди ищущих работу найти подходящих работников, а также узнать о мероприятиях ГАЗ по поддержке работодателей.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

9 марта 2017 года с 11:00 до 14:00

Гостиница Park Hotel Latgola

(ул. Гимназияс 46, Даугавпилс)

Ярмарка вакансий – БЕСПЛАТНОЕ мероприятие для работодателей и ищущих работу

Подробнее о мероприятии можно узнать на домашней страничке ГАЗ:

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=4642&from=0

http://www.nva.gov.lv/eures/index.php?cid=3&mid=3&txt=2452&from=0



Приглашаем принять участие в мероприятии ,,Обучение у работодателя” и освоить профессию:

 Телефонист

Период обучения: 6 месяцев с заключением трудового договора

Зарплата 380 EUR в месяц

Если Вы готовы принять участие в обучении, и Вы соответствуете данным критериям:

 не участвуете в других мероприятиях;

 не имеете долгов Агенству занятости;

 не работали у данного работодателя 12 месяцев до начала Практического обучения;

 предыдущее Практическое обучение закончили 2 года назад;

 в предыдущем Практическом обучении не получили такую же профессиональную квалификацию, как в данном Практическом обучении;

 соответствуете требованиям работодателя: высокое чувство ответственности, способность работать с клиентами, мотивация, среднее образование

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.



Даугавпилсский филиал ГАЗ приглашает безработных в марте 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс “Создай домашнюю страничку сам” (16.03.2017.-17.03.2017.) – 2 дня

 Э-коммерция и Интернет-маркетинг (13.03.2017.-16.03.2017.) – 4 дня

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.

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