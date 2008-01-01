Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 марта
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Не удивляйтесь, если сегодня вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Главное постарайтесь не спугнуть их неосторожными словами или действиями.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 7 марта 2017 | 09:16
Вторник, 7 марта: страну замело
Этой ночью циклон из Литвы принес в Латвию снег и мокрый снег, из-за чего к утру дорожные условия были усложнены по всей стране.
Днем в Латвии ожидается облачная погода, снег, мокрый снег, а во второй половине дня в Курземе и дождь. На востоке страны сугробы вырастут ещё на 6-10 см. Ветер от умеренного, до сильного, северо-восточный, восточный. Максимальная температура воздуха +1…+4 градуса.
В Риге днем +2..+4 градуса, облачно и мокрый снег.
Медицинский тип погоды – второй, благоприятный.
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