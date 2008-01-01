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Новости Латвия | 7 марта 2017 | 09:16

Вторник, 7 марта: страну замело

flickr.com/polandmfa

Этой ночью циклон из Литвы принес в Латвию снег и мокрый снег, из-за чего к утру дорожные условия были усложнены по всей стране.

Днем в Латвии ожидается облачная погода, снег, мокрый снег, а во второй половине дня в Курземе и дождь. На востоке страны сугробы вырастут ещё на 6-10 см. Ветер от умеренного, до сильного, северо-восточный, восточный. Максимальная температура воздуха +1…+4 градуса.

В Риге днем +2..+4 градуса, облачно и мокрый снег.

Медицинский тип погоды – второй, благоприятный.

LSM

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