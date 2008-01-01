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Новости Латвия | 6 марта 2017 | 19:54

У Салиенского дома культуры новая руководительница

daugavpilsnovads.lv

Новым руководителем Дома культуры в Салиене стала Елена Ондзуле родом из Ливан, которая 6 лет является даугавпилчанкой. Елена рассказала, что ее занятия всегда были связаны с искусством и культурой, поэтому работа руководителя дома культуры по ее мыслям ей идеально подходит. Она признает, что в работе самое интересное это ее разнообразие.

Первое образование Е. Ондзуле получила в Рижской средней школе дизайна и искусства, как дизайнер изделий из кожи. В свою очередь, второе высшее она получила в Даугавпилсском университете – профессиональный бакалавр в искусстве и компьютерном дизайне. Елена успела поработать дизайнером в SIA “MSM design”, потом организатором культурных мероприятий в «Erfolg». На последнем месте работы в SIA “EgoDizains” Ондзуле выполняла обязанности дизайнера и заместителя директора.

Главные обязанности Елены на новом рабочем месте это организация волостных культурных мероприятий, творческих мастерских, организация выставок и других развлекательных мероприятий, а так же документирование образовательных, творческих и хозяйственных действий в Доме культуры.

В марте запланирован концерт, посвященный Международному женскому дню, который пройдет 8 марта и взгляд в итальянскую культуру 30 марта.

D-fakti.lv

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