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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Вдохновение - серьезная сила, но перебор в этом аспекте приведет к пробуксовке. Погодите воплощать в жизнь все идеи сразу, сколь бы хороши они ни были, и передохните немного.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 6 марта 2017 | 19:01
Вышла новая туристическая карта Даугавпилса и края 2017
Даугавпилсское агентство по развитию туризма и информации в сотрудничестве с агентством самоуправления Даугавпилсского края «TAKA» выпустила новую туристическую карту «Даугавпилс и Даугавпилсский край 2017». Приобрести издание можно в Даугавпилсском информационно-туристическом центре по адресу улица Ригас 22а.
Идея создать общую карту появилась после того, как посетители центра в Даугавпилсе стали интересоваться о туристических объектах и отдыхе в окрестностях города. Поэтому в новой карте собраны все популярные туристические объекты, предложения активного отдыха, а так же информация о местах проживания и предприятиях общественного питания. Таким образом, всю необходимую информацию о понравившемся месте отдыха в Даугавпилсе или Даугавпилсском крае можно найти в одном издании.
На карте информация предоставлена на латышском, русском и английском языках. Тираж новой туристической карты 6000 экземпляров.
Карта «Даугавпилс и Даугавпилсский край 2017» это первое издание, которое издали два туристических агентства, сотрудничая вместе.
D-fakti.lv
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