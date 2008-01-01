Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 марта
Именины:
Даце, Дарта, Дора / Денис, Иван, Ксения
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Сегодня обстоятельства могут сложиться таким образом, что вместо намеченного отдыха, вы будете крутиться целый день, причем отнюдь не по своим делам. Ну что делать, может кто-нибудь потом за вас покрутится.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 6 марта 2017 | 17:35
Посети Латголу и найдешь работу
7 марта в Лиепае и 9 марта в Даугавпилсской гостинице “Park Hotel Latgola” с 11:00 до 14:00 состоится ярмарка вакансий «Работа и карьера 2017», организованная Государственным Агентством занятости и EURES. В общем счете будет представлено больше чем 1200 свободных рабочих мест.
Во время мероприятия работодатели проинформируют о своих предприятиях, о рабочих местах, условиях труда, возможностях карьерного роста, а так же проведут первое рабочее интервью и выберут возможных сотрудников. На ярмарке вакансий в Даугавпилсе пройдут не только индивидуальные консультации и интервью, но и карьерные консультации с участием Латвийских и Европейских экспертов.
На международном рынке вакансий «Работа и карьера 2017» будет работать стенд ГАЗ, где посетители смогут получить информацию от специалистов про услуги Государственного агентства занятости.
Данное мероприятие это отличная возможность встретиться с работодателями и искателями работы, что бы договориться о начале трудовых отношений. Как для безработных, так и для работодателей участие в международном рынке вакансий бесплатное!
Для продуктивности интервью просим искателей работы приходить со своим CV.
Больше информации: www.nva.gov.lv/eures
D-fakti.lv
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