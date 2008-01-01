Посети Латголу и найдешь работу

Новости Общество | 6 марта 2017 | 17:35

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7 марта в Лиепае и 9 марта в Даугавпилсской гостинице “Park Hotel Latgola” с 11:00 до 14:00 состоится ярмарка вакансий «Работа и карьера 2017», организованная Государственным Агентством занятости и EURES. В общем счете будет представлено больше чем 1200 свободных рабочих мест.

Во время мероприятия работодатели проинформируют о своих предприятиях, о рабочих местах, условиях труда, возможностях карьерного роста, а так же проведут первое рабочее интервью и выберут возможных сотрудников. На ярмарке вакансий в Даугавпилсе пройдут не только индивидуальные консультации и интервью, но и карьерные консультации с участием Латвийских и Европейских экспертов.

На международном рынке вакансий «Работа и карьера 2017» будет работать стенд ГАЗ, где посетители смогут получить информацию от специалистов про услуги Государственного агентства занятости.

Данное мероприятие это отличная возможность встретиться с работодателями и искателями работы, что бы договориться о начале трудовых отношений. Как для безработных, так и для работодателей участие в международном рынке вакансий бесплатное!

Для продуктивности интервью просим искателей работы приходить со своим CV.

Больше информации: www.nva.gov.lv/eures

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