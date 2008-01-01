Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

6 марта

Именины:
Даце, Дарта, Дора / Денис, Иван, Ксения

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Сегодня обстоятельства могут сложиться таким образом, что вместо намеченного отдыха, вы будете крутиться целый день, причем отнюдь не по своим делам. Ну что делать, может кто-нибудь потом за вас покрутится.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-1 .. -3 C
Утро
-1 .. -3 C
День
.. -2 C
Вечер
-1 .. -3 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы просыпаетесь по утрам?

Архив

Популярные статьи

1.

Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей

Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

3. Кто поможет бездомному Антону? {3}

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}

5. Рождество в резекненском отеле — голые мальчики в гостях у «доброго дяди» {3}

6. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

7. Автобусы и трамваи {144}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

9. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

10. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {144}

 

Новости Общество | 6 марта 2017 | 17:35

Посети Латголу и найдешь работу

D-fakti.lv

7 марта в Лиепае и 9 марта в Даугавпилсской гостинице “Park Hotel Latgola” с 11:00 до 14:00 состоится ярмарка вакансий «Работа и карьера 2017», организованная Государственным Агентством занятости и EURES. В общем счете будет представлено больше чем 1200 свободных рабочих мест.

Во время мероприятия работодатели проинформируют о своих предприятиях, о рабочих местах, условиях труда, возможностях карьерного роста, а так же проведут первое рабочее интервью и выберут возможных сотрудников. На ярмарке вакансий в Даугавпилсе пройдут не только индивидуальные консультации и интервью, но и карьерные консультации с участием Латвийских и Европейских экспертов.

На международном рынке вакансий «Работа и карьера 2017» будет работать стенд ГАЗ, где посетители смогут получить информацию от специалистов про услуги Государственного агентства занятости.
Данное мероприятие это отличная возможность встретиться с работодателями и искателями работы, что бы договориться о начале трудовых отношений. Как для безработных, так и для работодателей участие в международном рынке вакансий бесплатное!

Для продуктивности интервью просим искателей работы приходить со своим CV.

Больше информации: www.nva.gov.lv/eures

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 