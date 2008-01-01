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Наибольшее неудобство обычно проистекает от упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка регулярно сетуете на кого-то по этому поводу, но подумайте, не страдаете ли вы этим сами?
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 6 марта 2017 | 16:39
Об участии в Латгальской СЭЗ заявили 15 резидентов
3 марта Даугавпилс принимал посланцев семи стран – дипломатов, руководителей государственных ведомств, представителей самоуправлений Латгалии, предпринимателей. Все они приехали в наш город для участия в конференции «Бизнес в Даугавпилсе и Латгальская СЭЗ». Основная тема заключена в самом названии форума.
С января 2017 года начал действовать Закон «О Латгальской специальной экономической зоне». Он принят, чтобы способствовать развитию в регионе производства и инфраструктуры путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Разработке документа предшествовала большая работа, в которой активно участвовали руководители ряда самоуправлений Латгалии, включая мэра Даугавпилса Яниса Лачплесиса. Проявленную ими инициативу поддержали Сейм, правительство Латвии и сами предприниматели: закон был принят и вступил в силу.
Центральная задача конференции – проинформировать местных предпринимателей и зарубежных инвесторов о возможностях Латгальской СЭЗ и огромном потенциале Даугавпилса как экономического центра региона. На территории города работают 115 промышленных предприятий, из них порядка десяти крупных коммерческих обществ с иностранным капиталом. Для содействия и развития предпринимательства в разных микрорайонах создано шесть промышленных зон и производственных территорий, пригодных для размещения новых предприятий. Примечательно, что Латгальская СЭЗ не привязана к какой-то конкретной территории. При соблюдении нескольких условий войти в Специальную экономическую зону и получить налоговые льготы от 35% до 80% может любое предприятие региона.
Бизнес-конференция организована Даугавпилсской думой в сотрудничестве с Латгальским регионом планирования – управляющим Латгальской СЭЗ. Интенсивная работа специалистов по привлечению резидентов, встречи, семинары и консультации дали неплохой результат. По словам министра охраны среды и регионального развития Каспарса Герхардса, за два прошедших месяца об участии в Латгальской СЭЗ заявили полтора десятка инвесторов.
Участники конференции получили также информацию о поддержке предпринимательства со стороны государства и самоуправления. На форуме было подписано два договора: о сотрудничестве между Латгальской и Витебской специальными экономическими зонами, а также Южно-латгальским отделением Торгово-промышленной палаты Латвии и Витебским отделением Торгово-промышленной палаты Беларуси. Последнее соглашение действует с 2002 года, но для более эффективного взаимодействия было переработано и дополнено с учётом нынешних реалий.
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