Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 марта
Именины:
Даце, Дарта, Дора / Денис, Иван, Ксения
Гороскоп на день
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- 20 апреля
Сегодня обстоятельства могут сложиться таким образом, что вместо намеченного отдыха, вы будете крутиться целый день, причем отнюдь не по своим делам. Ну что делать, может кто-нибудь потом за вас покрутится.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 6 марта 2017 | 16:14
Ледовый дворец приглашает девушек на игру
8 марта в Даугавпилсском ледовом дворце состоится хоккейный турнир среди женщин, посвящённый Женскому дню. Участвуют команды из Даугавпилса, Риги и Литвы. 11 марта от Даугавпилсского железнодорожного вокзала стартуют участники Женского забега и скандинавской ходьбы.
Приближается весна, время, когда становится теплее, светлее, начинают распускаться деревья и цветы. С весной у нас ассоциируется и Международный женский день 8 марта. По традиции 8 марта в Даугавпилсе проводятся игры в хоккей и забег с участием женщин. В этом году погрузиться в атмосферу спорта, поучаствовать и активно провести этот праздник приглашаются не только милые дамы.
Начало хоккейного матча с участием женских команд Даугавпилса, Риги и Литвы 8 марта в 18:30 в Даугавпилсском ледовом дворце. Вход свободный.
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