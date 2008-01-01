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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

6 марта

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Сегодня обстоятельства могут сложиться таким образом, что вместо намеченного отдыха, вы будете крутиться целый день, причем отнюдь не по своим делам. Ну что делать, может кто-нибудь потом за вас покрутится.

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Новости Спорт | 6 марта 2017 | 16:14

Ледовый дворец приглашает девушек на игру

daugavpils.lv

8 марта в Даугавпилсском ледовом дворце состоится хоккейный турнир среди женщин, посвящённый Женскому дню. Участвуют команды из Даугавпилса, Риги и Литвы. 11 марта от Даугавпилсского железнодорожного вокзала стартуют участники Женского забега и скандинавской ходьбы.

Приближается весна, время, когда становится теплее, светлее, начинают распускаться деревья и цветы. С весной у нас ассоциируется и Международный женский день 8 марта. По традиции 8 марта в Даугавпилсе проводятся игры в хоккей и забег с участием женщин. В этом году погрузиться в атмосферу спорта, поучаствовать и активно провести этот праздник приглашаются не только милые дамы.

Начало хоккейного матча с участием женских команд Даугавпилса, Риги и Литвы 8 марта в 18:30 в Даугавпилсском ледовом дворце. Вход свободный.

daugavpils.lv

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