Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 марта
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Сегодня вы сможете побить все рекорды неуправляемости и непредсказуемости. Но если это кому и доставит неудобства, то только не вам.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 6 марта 2017 | 12:02
В Даугавпилсе гостила делегация из Молдовы
На Бизнес конференции в Даугавпилсе так же принимала участие делегация из Молдовы (город Бельцы). 3 марта делегация посетила предприятие “Labiekārtošana D”, а 4 марта прошла встреча в Даугавпилсской Думе.
Гостей из Молдовы интересовала реализация проектов самоуправления, организация процедуры закупок, работа предприятий самоуправления, заключение договоров делегаций, дотации самоуправления на общественный транспорт.
Во время встречи обговаривалась возможность самоуправления поддержать предпринимательство. Гостей информировали о программе грантов “Impulss”, принципах работы бизнес инкубатора, проектах модернизации индустриальной зоны и других проектах при поддержке самоуправления, которые способствуют развитию предпринимательской деятельности и привязке инвестиций.
D-fakti.lv
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