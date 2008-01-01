Даугава затапливает окрестности Даугавпилса

Новости Латвия | 6 марта 2017 | 11:06

LETA/Edijs Pālēns LETA/Edijs Pālēns

В ночь на понедельник Даугава начала затапливать низкие поймы возле Даугавпилса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

С утра воскресенья уровень воды в реке поднялся на 2,5 метра и в понедельник утром на Даугавпилсской станции метеонаблюдений превысил 6,5 метра над нулевой точкой. Самые низкие места на берегах реки в городе затапливаются, когда уровень воды превышает 7,5 метра, но такого подъема воды синоптики пока не прогнозируют.

Очень высокий уровень воды сохраняется на Даугаве у железнодорожного моста в Зельки, который расположен между Екабпилсом и Плявиняс. Здесь превышена опасная черта, но уровень воды пока на метр ниже, чем в 2013 году, когда здесь было зарегистрировано рекордное наводнение.

Уровень воды постепенно поднимается и в Даугаве у Екабпилса, но вода пока не затопила пойм. В Плявиняс ситуация оценивается как стабильная. На Даугаве продолжается ледоход, местами сохраняются ледовые заторы. Вскоре ожидается приход масс льда из Белоруссии, поэтому возможно дальнейшее повышение уровня воды.

В низовьях Огре вода опустилась до уровня, который был до начала ледохода. В Лиелупе уровень воды также снизился, а в Гауе он стабилен.

mixnews.lv