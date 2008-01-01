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Новости Общество | 6 марта 2017 | 10:34

В Даугавпилсе состоится забег в честь 8 марта

daugavpilssports.lv

В Субботу, 11 марта встречаемся у Даугавпилсского вокзала, чтобы вместе встретить весну. Уже в эту субботу состоится праздничный забег, посвященный Международному женскому дню. Бежать приглашаем и женщин и мужчин.

Программа:

11:45 разогрев с фитнес центром „Intense Fitness” у Даугавпилсского вокзала

12:00 Старт

12:40 Совместный танец Zumba с Светланой Лонской

12:45 Лотерея

12:50 Показательное выступление уличных гимнастов

Регистрация.

D-fakti.lv

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