Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 марта
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Даже если у вас будут весьма серьезные причины лгать и притворяться, остерегайтесь этим заниматься. Сегодня не получится.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 6 марта 2017 | 10:34
В Даугавпилсе состоится забег в честь 8 марта
В Субботу, 11 марта встречаемся у Даугавпилсского вокзала, чтобы вместе встретить весну. Уже в эту субботу состоится праздничный забег, посвященный Международному женскому дню. Бежать приглашаем и женщин и мужчин.
Программа:
11:45 разогрев с фитнес центром „Intense Fitness” у Даугавпилсского вокзала
12:00 Старт
12:40 Совместный танец Zumba с Светланой Лонской
12:45 Лотерея
12:50 Показательное выступление уличных гимнастов
D-fakti.lv
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