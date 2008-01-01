В Центре культуры Науене состоится открытие выставки вязаний

Новости Латвия | 6 марта 2017 | 10:11

Пресс-фото Пресс-фото

08 марта 2017 года в 17.30 Центр культуры Науене приглашает на открытие выставки узорчатых рукавиц и носков.

Вязание – это нечто большее, чем просто набросить цветную ниточку на спицы, это поздние вечера, выбор пряжи, подбор красок, выдумка узора, традиции из поколения в поколение, искусство. В каждую рукавица и носок вложено тепло рук рукодельниц и у каждого свой рассказ как об узоре, так и о цветах.

На выставке можно осмотреть 80 пар узорчатых носков и рукавиц, а также ознакомиться с различными информационными материалами о вязании.



Выставка будет доступна с 8 по 31 марта 2017 года.

Адрес: Muzeja iela 6, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.

Телефон для справок: +371 654 74268.

visitdaugavpils.lv