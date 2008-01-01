Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 марта
Именины:
Даце, Дарта, Дора / Денис, Иван, Ксения
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Сегодня обстоятельства могут сложиться таким образом, что вместо намеченного отдыха, вы будете крутиться целый день, причем отнюдь не по своим делам. Ну что делать, может кто-нибудь потом за вас покрутится.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 6 марта 2017 | 10:11
В Центре культуры Науене состоится открытие выставки вязаний
08 марта 2017 года в 17.30 Центр культуры Науене приглашает на открытие выставки узорчатых рукавиц и носков.
Вязание – это нечто большее, чем просто набросить цветную ниточку на спицы, это поздние вечера, выбор пряжи, подбор красок, выдумка узора, традиции из поколения в поколение, искусство. В каждую рукавица и носок вложено тепло рук рукодельниц и у каждого свой рассказ как об узоре, так и о цветах.
На выставке можно осмотреть 80 пар узорчатых носков и рукавиц, а также ознакомиться с различными информационными материалами о вязании.
Выставка будет доступна с 8 по 31 марта 2017 года.
Адрес: Muzeja iela 6, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.
Телефон для справок: +371 654 74268.
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