Интервью
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Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 марта
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Сегодня стоит избегать излишне активных действий. Устанете быстро, и толку не будет.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 6 марта 2017 | 09:07
Понедельник, 6 марта: снова зима
Небо в понедельник, 6 марта, будет облачным над всей Латвией. Во многих районах ожидается снег, а в Курземе и Видземе вдобавок — ветер и метель.
Согласно прогнозу meteo.lv, днем с юга к Латвии начнет приближаться циклон. Небо затянет плотный облачный покровЮ и лишь на севере страны временами прогнозируются прояснения.
На большей части территории страны ожидается снегопад — слабый в первой половине дня, он начнет набирать силу после обеда. Сначала осадки усилятся в южных районах — что вызовет и ухудшение видимости. К вечеру в юго-восточных краях страны толщина снежного покрова вырастет на 6 сантиметров, прогнозирует meteo.lv.
Северо-восточный ветер будет постепенно усиливаться, заметнее — в Курземе и Видземе (до 15-19 метров в секунду при порывах). Возможна также метель.
Впрочем, особенно холодно не будет — от минус 3 до нуля.
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