Понедельник, 6 марта: снова зима

Новости Латвия | 6 марта 2017 | 09:07

LETA, Edijs Pālens LETA, Edijs Pālens

Небо в понедельник, 6 марта, будет облачным над всей Латвией. Во многих районах ожидается снег, а в Курземе и Видземе вдобавок — ветер и метель.

Согласно прогнозу meteo.lv, днем с юга к Латвии начнет приближаться циклон. Небо затянет плотный облачный покровЮ и лишь на севере страны временами прогнозируются прояснения.

На большей части территории страны ожидается снегопад — слабый в первой половине дня, он начнет набирать силу после обеда. Сначала осадки усилятся в южных районах — что вызовет и ухудшение видимости. К вечеру в юго-восточных краях страны толщина снежного покрова вырастет на 6 сантиметров, прогнозирует meteo.lv.

Северо-восточный ветер будет постепенно усиливаться, заметнее — в Курземе и Видземе (до 15-19 метров в секунду при порывах). Возможна также метель.

Впрочем, особенно холодно не будет — от минус 3 до нуля.

LSM