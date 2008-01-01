Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 марта
Всемирный день писателя
Именины:
Мартс, Талавс, Талис / Василий, Виктор, Лев
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дому в тапочках.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 1 .. 3 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- 3 .. 5 C
- Вечер
- .. 2 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0514 ()
|GBP
|0.8556 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|61.6805 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы просыпаетесь по утрам?
Популярные статьи
Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей
Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}
2. Кто поможет бездомному Антону? {3}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
5. Автобусы и трамваи {144}
6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}
7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
8. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
9. Рождество в резекненском отеле — голые мальчики в гостях у «доброго дяди» {3}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 3 марта 2017 | 16:41
В выходные будет снег и дождь
В предстоящие выходные дни сохранится облачная погода, ожидаются кратковременные осадки, а в прибрежной зоне — порывистый ветер. Но будет относительно тепло, днем воздух будет прогреваться до +4 градусов, в центральных районах страны — до +8 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В начале предстоящей рабочей недели Латвия окажется в зоне между антициклоном, расположенным над Скандинавией, и активным циклоном, который будет господствовать над центральной частью Европы. Поэтому ветер сменит направление на северо-восточное, восточное, станет прохладнее. По ночам столбик термометра будет опускаться до 0…-5 градусов, днем будет на 2-4 градуса теплее.
В середине недели на погоду в Латвии будет оказывать влияние циклон, который принесет обильные осадки — преимущественно в виде снега. Поэтому синоптики не исключают, что на всей территории страны вновь образуется снежный покров. Правда, он начнет таять в конце недели, когда ожидается потепление.
Добавить комментарий