Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 марта
Всемирный день писателя
Именины:
Мартс, Талавс, Талис / Василий, Виктор, Лев
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Пусть яркие краски расцветят сегодняшний день. Цветовая гамма нынче будет иметь особое влияние на ваше настроение, и лучше, чтобы она была повеселее. Что касается важных дел, намеченных на сегодня, о них лучше забыть сразу, ничего толкового у вас, пожалуй, не получится.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 марта 2017 | 16:31
В Даугавпилсе планируется создать новый многофункциональный спортивный зал
На заседании финансового комитета депутаты Даугавпилсской думы рассмотрели вопрос о приобретении у компании “LatRosTrans” ангара по ул.Стацияс,129а.
Ангар планируется купить за 80 000 евро. Недвижимость будет приобретена для создания нового многофункционального спортивного зала. Он необходим, чтобы усовершенствовать инфраструктуру спорта и расширить возможности спортсменов тренироваться и проводить соревнования.
До заседания Думы Совет по спорту, которым руководит Янис Дукшинскис, должен разработать концепцию спортивного зала, чтобы знать, для каких видов спорта будет приспособлен этот зал.
Окончательное решение о покупке недвижимости депутаты примут на заседании Думы.
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