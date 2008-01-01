В Даугавпилсе планируется создать новый многофункциональный спортивный зал

Новости Общество | 3 марта 2017 | 16:31

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На заседании финансового комитета депутаты Даугавпилсской думы рассмотрели вопрос о приобретении у компании “LatRosTrans” ангара по ул.Стацияс,129а.

Ангар планируется купить за 80 000 евро. Недвижимость будет приобретена для создания нового многофункционального спортивного зала. Он необходим, чтобы усовершенствовать инфраструктуру спорта и расширить возможности спортсменов тренироваться и проводить соревнования.

До заседания Думы Совет по спорту, которым руководит Янис Дукшинскис, должен разработать концепцию спортивного зала, чтобы знать, для каких видов спорта будет приспособлен этот зал.

Окончательное решение о покупке недвижимости депутаты примут на заседании Думы.

daugavpils.lv