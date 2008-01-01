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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 марта 2017 | 16:09
Началась конференция «Бизнес в Даугавпилсе и Латгальская СЭЗ»
Около 250 представителей деловых кругов Латвии, России, Молдовы, Беларуси, Польши, Норвегии, Литвы и других стран прибыли на форум в Даугавпилсе. Главная тема - возможности, которые предоставляет открывшаяся в начале года Латгальская специальная экономическая зона. Особенность ее в том, что это не какая-то особая территория. Любое предприятие в Латгалии, вкладывая средства в оборудование, здания, в патенты и новые технологии, получает налоговые льготы.
Открывая конференцию, министр регионального развития Каспарс Герхардс сообщил, что уже 15 инвесторов подали заявки на участие в Латгальской экономической зоне.
Мэр города Янис Лачплесис напомнил, что сейчас у нас работают предприниматели из Франции, Германии, России, Беларуси, Бельгии, Норвегии, Швеции, Литвы, Эстонии. Конференция направлена на то, чтобы число производителей увеличилось, появились новые рабочие места.
О том, насколько велик интерес к новым возможностям для бизнеса в Даугавпилсе, свидетельствует и то, что на конференцию прибыли послы России, Франции, Литвы, дипломаты из других стран. На вопрос о том, могут ли регионы в нынешней политической и экономической ситуации налаживать отношения с соседями за границей, новый посол России Евгений Лукьянов сказал: «Не могут – обязаны!».
Среди успешных инвесторов – французское предприятие «Axon Cable». Оно планирует, воспользовавшись налоговыми льготами, расширить производство и освоить выпуск кабелей для космической промышленности. Посол Франции в Латвии Одиль Супизон сообщила, что после форума в Даугавпилсе в Риге пройдет конференция, посвященная деловому сотрудничеству двух стран.
Участникам конференции предоставлена не только информация о возможностях, связанных с использованием Латгальской СЭЗ, а также и сведения о государственных и муниципальных программах поддержки предпринимателей.
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