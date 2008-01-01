Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 марта
Всемирный день писателя
Именины:
Мартс, Талавс, Талис / Василий, Виктор, Лев
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дому в тапочках.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 1 .. 3 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- 3 .. 5 C
- Вечер
- .. 2 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0514 ()
|GBP
|0.8556 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|61.6805 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы просыпаетесь по утрам?
Популярные статьи
Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей
Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}
2. Кто поможет бездомному Антону? {3}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
5. Автобусы и трамваи {144}
6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}
7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
8. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
9. Рождество в резекненском отеле — голые мальчики в гостях у «доброго дяди» {3}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 марта 2017 | 15:50
9 марта заканчивается регистрация на летние работы для молодежи
Регистрируйся в летнюю программу занятности до 9 марта (включительно) Мы ждем ваши правильно заполненные анкеты на домашней странице Молодежного отдела по адресу https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/darbs. У молодежи 15-19 лет есть возможность получить оплачиваемую работу на 10 дней в летний период.
Тех, у кого нет доступа к компьютеру, мы ждем в Департаменте спорта и молодежи Даугавпилсской думы (улица Саулес 5). Вам там будет предоставлен доступ к компьютерам.
Так же напоминаем, что регистрация в помещениях департамента Спорта и молодежи не дает никаких преимуществ.
Не забудьте, что заявки принимаются только на латышском языке.
В случае вопросов обращаться по телефонам: 65422309, 20286679 (Владислав Павловский – и.о. старшего специалиста по делам молодежи).
Добавить комментарий