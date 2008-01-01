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Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дому в тапочках.

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Новости Общество | 3 марта 2017 | 15:50

9 марта заканчивается регистрация на летние работы для молодежи

daugavpils.lv

Регистрируйся в летнюю программу занятности до 9 марта (включительно) Мы ждем ваши правильно заполненные анкеты на домашней странице Молодежного отдела по адресу https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/darbs. У молодежи 15-19 лет есть возможность получить оплачиваемую работу на 10 дней в летний период.

Тех, у кого нет доступа к компьютеру, мы ждем в Департаменте спорта и молодежи Даугавпилсской думы (улица Саулес 5). Вам там будет предоставлен доступ к компьютерам.

Так же напоминаем, что регистрация в помещениях департамента Спорта и молодежи не дает никаких преимуществ.

Не забудьте, что заявки принимаются только на латышском языке.
В случае вопросов обращаться по телефонам: 65422309, 20286679 (Владислав Павловский – и.о. старшего специалиста по делам молодежи).

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