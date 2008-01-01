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Новости Общество | 3 марта 2017 | 14:54

Состоялся визит в Даугавпилс посла Латвии Одиль Супизон

daugavpils.lv

С первым официальным визитом в наш город прибыла посол Франции в Латвии Одиль Супизон. Вместе с советником по вопросам культуры посольства и директором Института Франции Жилем Бонвиалем они обсудили с мэром Даугавпилса Янисом Лачплесисом перспективы развития сотрудничества. Участие во встрече приняла руководитель управления культуры Элеонора Клещинская.

По мнению дипломата, у Даугавпилса в этом отношении уже много сделано. В Даугавпилсском университете изучают французский язык, в Центре Ротко постоянно выставляются французские авторы и проходят концерты французских исполнителей. Одиль Супизон считает, что экономический аспект сотрудничества является самым значимым. Осенью нынешнего года уже запланировано проведение большого латвийско-французского форума, главными вопросами которого станут экономика, торговля и туризм.

daugavpils.lv

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