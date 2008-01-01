Воспитанники Краславской основной школы учатся сортировать отходы

Новости Латвия | 3 марта 2017 | 14:34

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В феврале член правления ООО «ДОВА» Мартиньш Тейвиш побывал в Краславской основной школе, чтобы рассказать ученикам 3 и 4-х классов о возможностях сортировки мусора.

Дети ответили на разные вопросы, прослушали презентацию о сортировке отходов, о том, почему мусор нужно сортировать, что можно сортировать, что нельзя, какие требования необходимо соблюдать, чтобы сортировка отходов проводилась правильно. После получения теоретических знаний учащиеся выполнили подготовленные АО «Латвияс заляйс пунктс» задания, чтобы проверить свои знания.

Следует отметить, что перед этой встречей школьники получили задание собирать макулатуру. Все участники мероприятия получили почетные грамоты и памятные призы от ООО «ДОВА» и его партнеров. Но главное – школьники проверили свои знания, получили новую информацию и теперь сами могут научить других, как сортировать отходы.

Мартиньш Тейвиш: «Благодарим всех детей, которые участвовали в акции и в течение неполной недели проделали важную работу! Если одна тонна переработанной макулатуры спасает около 16 деревьев, то ученики Краславской основной школы, собрав 0,500 тонны макулатуры, спасли, по крайней мере, 9 деревьев. Это отличная работа, которая не требует ни больших затрат времени, ни каких-то специальных ресурсов!”

В детях надо поощрять осознание того, что от наших действий в настоящем зависит то, как мы будем жить завтра. А еще лучше показывать детям правильный пример и помогать прийти к пониманию, насколько важно то, чтобы правильные поступки становились повседневной привычкой, ведь, сортируя отходы, мы делаем много хорошего:

• экономим природные ресурсы, сохраняя при этом нефтепродукты, древесину и другие ресурсы для будущих поколений;

• экономим место на полигонах для отходов;

• экономим свои деньги, поскольку, сортируя отходы, сокращается объем бытовых отходов;

• бережем экологию и окружающую среду, поскольку отходы, попадая в природу или будучи неправильно утилизированы, например, сожжены на костре, вызывают значительное загрязнение окружающей среды и опасны для здоровья человека;

• а также показываем свое отношение, выступая за лучшее будущее на планете, чтобы согласно «зеленому» и здоровому образу жизни могли жить не только мы сами, но и наши дети и внуки.

ООО „ДОВА” приглашает всех жителей Краславского края участвовать в сортировке отходов: «Чем раньше каждый из нас начнет сортировать отходы, тем быстрее образуется стабильная система сортировки отходов. Начни сортировать и Ты!»

Подробная информация о возможностях сортировки отходов доступна в интернете - www.dova.lv, по телефону 65621012 или в центре обслуживания клиентов ООО «ДОВА» на ул. Индрас 15, в Краславе.

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