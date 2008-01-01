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Новости Общество | 3 марта 2017 | 13:48
В Даугавпилс приехал «технобус»
В Даугавпилсском строительном техникуме прошла конференция «Тенденции в отрасли металлообработки и приглашение в профессиональное образование». О новых веяниях в этой сфере присутствующим рассказали представители Ассоциации машиностроения и металлообработки и Латвийской конфедерации работодателей.
Даугавпилсский строительный техникум по праву считается одним из лучших учебных заведений нашего региона. Именно поэтому здесь регулярно проходят различные конференции республиканского значения. В минувший вторник многочисленным присутствующим было рассказано об отрасли металлообработки и новых веяниях в этой сфере.
«Отрасль металлообработки – одна из самых популярных, основных отраслей нашей страны. Она в принципе обеспечивает все остальные отрасли. Общее число рабочих в Латвии, которые работают в машиностроении и металлообработки - порядка 20 тысяч. И, конечно же, не хватает инженерного состава», - объяснил председатель правления Ассоциации машиностроения и металлообработки Андрис Секацис.
И в этом случае на помощь приходит Даугавпилсский строительный техникум, который готовит отличных молодых специалистов в области металлообработки, используя для учебного процесса самое современное оборудование. Если же затем выпускники захотят добиться больших успехов в своей карьере, можно смело поступать в вузы. По словам директора Даугавпилсского строительного техникума Инары Островской, с трудоустройством у них проблем не возникает:
«Мы одни из лучших. Есть и другие прекрасные техникумы, в которых тоже дают [хорошее образование]. Мы конкретно работаем над сваркой - ее у нас четыре вида и над диагностикой автомобилей. Впереди у нас еще ввести обучение покраски металла – такая возможность появится после строительства нового объекта - заключительного корпуса. Эти две основные отрасли нужны. Уже сегодня у нас скомплектована группа безработных, которые ходят в техникум. Вообще эти профессии чисто мужские и нужны не только в Латвии. Если нет работы - можно поискать где-то в другом месте, но самое главное – это наш регион».
По словам консультанта по вопросам карьеры в Управлении образования Санты Чейране, специальности, связанные с металлообработкой, популярны среди выпускников школ.
«Металлообработка и машиностроение – одни из тех отраслей, которые в Даугавпилсе как бы ведущие, главные. Поэтому важно подать информацию о том, насколько это востребовано. Этим интересуются дети», - объяснила Чейране.
И чтобы наглядно показать и рассказать об инженерных науках, в том числе о металлообработке и машиностроении, в Даугавпилсский строительный техникум приехал большой «Технобус». В течение дня здесь проходили экскурсии для молодежи, интересующейся специальностями. Сотрудники отметили, что интерес был очень велик - «технобус» посетили более сотни молодых людей.
Инара Островска считает, что Даугавпилс должен развиваться и стать одним из главных промышленных центров страны. Для достижения этой цели, необходимы профессионалы своего дела. И над решением данной проблемы как раз и работает Даугавпилсский строительный техникум.
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