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Новости Общество | 3 марта 2017 | 13:41

Даугавпилчанин Арсений Корнилов признан «Праведником мира»

Юрмальская дума

Комиссией мемориального комплекса Яд-Вашем в Иерусалиме принято решение о присвоении даугавпилчанину Арсению Корнилову звания «Праведник мира». Награда вручена его внучатому племяннику Константину Богданову в Юрмальском музее. На медали выгравирована надпись «Кто спас человека, тот спас целый мир».

Одна из самых трагических страниц в истории Даугавпилса – геноцид еврейского народа.Перед войной еврейская община насчитывала примерно 11 тысяч человек, то есть 25% населения. В городе было 40 синагог. Даугавпилс фашисты захватили 26 июня 1941 года. А уже 29 июня начались расстрелы.

Но и в это время нашлись те, кто, рискуя жизнью, спасал соседей, друзей, а порой совершенно незнакомых людей. Арсений Корнилов работал лесником в Ругели. Он спас три еврейские семьи, 11 жизней. Они прятались в специально вырытом убежище. Три года жили 11 человек – семья Корнилова - наверху, и столько же – в подвале. Причем он считал свой поступок обычным, редко говорил об этом. С семьями спасенных людей поддерживал отношения и после войны. Арсений Корнилов скончался на 84-м году жизни.

Только сейчас властям Израиля стало известно об этом героическом поступке. Арсений Корнилов стал 136-м жителем Латвии, получившим звание «Праведник мира».

Заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Петерис Дзалбе в своем выступлении рассказал участникам мероприятия о том, что памятники жертвам Холокоста установлены в Межциемсе и возле так называемых предмостных укреплений, где находилось гетто.

«Город с огромным уважением относится к героическим людям, сохранившим человечность, помнит их и гордится ими. Я бы сказал, что их дела – это не только память, это надежда, надежда на то, что добро оказывается сильнее зла», - сказал в своем выступлении Петерис Дзалбе.

daugavpils.lv

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