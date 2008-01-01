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Не стоит недооценивать удачу, которая выпала на вашу долю. Во-первых, вы лишаете себя удовольствия, а во-вторых, она (удача) ведь и обидеться может. Раз ее здесь не ценят...
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 марта 2017 | 12:55
Праздничный трамвай пользуется популярностью
В канун нового года АО «Даугавпилс сатиксме» ввело новую услугу – сдавать в аренду предназначенный для проведения праздничных мероприятий трамвайный вагон, выпущенный Рижским вагоностроительным заводом в прошлом веке. Приятно, что за два месяца 2017 года вагон был очень востребован.
В уютной атмосфере нашего праздничного трамвая дни рождения могут отметить молодые и люди зрелого возраста, а также провести свадебные и развлекательные мероприятия.
В нём оборудовано 8 столиков, есть возможность проигрывать аудио- и видеозаписи, мультимедийная панель с подключением к USB. Вагон можно искусно оформить в соответствии с праздником.
Надо заметить, что уже сейчас от горожан поступают заказы на проведение различных мероприятий весной и летом.
Мы удовлетворены тем, что наша новая услуга вызывает большой интерес, будем рады и в дальнейшем доставлять положительные эмоции жителям и гостям города.
АО «Даугавпилс сатиксме»
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