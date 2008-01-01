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Источник: ignio.com
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Новости Культура | 3 марта 2017 | 12:24
Краевые фольклорные ансамбли готовятся к просмотру
11 марта в 18:00 в Центре латышской культуры пройдет просмотр фольклорных и этнографических ансамблей на Международный фольклорный фестиваль «Baltica 2018», в котором примут участие коллективы с Даугавпилса и городов, Илуксткого края.
Наш край будут представлять 6 фольклорных ансамблей и один этнографический ансамбль:
Фольклорный ансамбль Амбельского культурного дома “Speiga” (руководитель Ингрида Скутеле);
Фольклорный ансамбль Центра культуры «Варпа» Даугавпилсского края “Dyrbyni” (руководитель Анна бришка);
Фольклорный ансамбль Дубненского Дома культуры “Atzola” (рук. Мария Умбрашко);
Фольклорный ансамбль Калупского края “Kolupkas” (рук. Лаура Струке);
Фольклорный ансамбль Науенского центра культуры “Rūžeņa” (рук. Инга Зейле);
Фольклорный ансамбль Народного дома Ницгальского края “Neicgalīši” (рук. Оскар Берзиньш);
Этнографический ансамбль Вабольского Дома культуры (рук. Артур Ушканс).
Во время просмотра жюри будет оценивать не только техническое мастерство коллективов, содержание исполнения с художественной традицией и яркостью, но и отберет коллективы на участие в разных событиях на Международном фольклорном фестивале «Балтика 2018».
Фестиваль состоится в следующем году с 16 по 21 июня. Тема мероприятия «Яни. Цветение», поэтому фестиваль закончится празднованием Летнего солнцестояния во всех краях Латвии и Риги.
Больше информации: http://www.festivalbaltica.com/ ; http://www.lnkc.gov.lv/nozares/folklora/
D-fakti.lv
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