Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

3 марта

Всемирный день писателя

Именины:
Мартс, Талавс, Талис / Василий, Виктор, Лев

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

День этот не принесет вам большого удовольствия, ибо возможно проявление неуважения по отношению к вашей персоне. Если вы не можете смириться с подобной перспективой, не показывайтесь никому на глаза.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
1 .. 3 C
Утро
.. 2 C
День
3 .. 5 C
Вечер
.. 2 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы просыпаетесь по утрам?

Архив

Популярные статьи

1.

Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей

Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}

2. Кто поможет бездомному Антону? {3}

3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

5. Автобусы и трамваи {144}

6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

8. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

9. Рождество в резекненском отеле — голые мальчики в гостях у «доброго дяди» {3}

10. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {144}

 

Новости Культура | 3 марта 2017 | 12:24

Краевые фольклорные ансамбли готовятся к просмотру

daugavpilsnovads.lv

11 марта в 18:00 в Центре латышской культуры пройдет просмотр фольклорных и этнографических ансамблей на Международный фольклорный фестиваль «Baltica 2018», в котором примут участие коллективы с Даугавпилса и городов, Илуксткого края.

Наш край будут представлять 6 фольклорных ансамблей и один этнографический ансамбль:
Фольклорный ансамбль Амбельского культурного дома “Speiga” (руководитель Ингрида Скутеле);
Фольклорный ансамбль Центра культуры «Варпа» Даугавпилсского края “Dyrbyni” (руководитель Анна бришка);
Фольклорный ансамбль Дубненского Дома культуры “Atzola” (рук. Мария Умбрашко);
Фольклорный ансамбль Калупского края “Kolupkas” (рук. Лаура Струке);
Фольклорный ансамбль Науенского центра культуры “Rūžeņa” (рук. Инга Зейле);
Фольклорный ансамбль Народного дома Ницгальского края “Neicgalīši” (рук. Оскар Берзиньш);
Этнографический ансамбль Вабольского Дома культуры (рук. Артур Ушканс).

Во время просмотра жюри будет оценивать не только техническое мастерство коллективов, содержание исполнения с художественной традицией и яркостью, но и отберет коллективы на участие в разных событиях на Международном фольклорном фестивале «Балтика 2018».

Фестиваль состоится в следующем году с 16 по 21 июня. Тема мероприятия «Яни. Цветение», поэтому фестиваль закончится празднованием Летнего солнцестояния во всех краях Латвии и Риги.
Больше информации: http://www.festivalbaltica.com/ ; http://www.lnkc.gov.lv/nozares/folklora/

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 