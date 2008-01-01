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Новости Спорт | 3 марта 2017 | 12:04

Прошел чемпионат Балтии по карате

Пресс-фото LFSKA

26 февраля в литовском городе Паневежис состоялся „XXIII Baltic Shotokan Karate Championship”. В жёсткой конкурентной борьбе команда Академии карате “LFSKA” завоевала высокое 4 место в общекомандном зачёте, уступив лишь пол балла клубу “Samurajus” из Каунаса, занявшему 3 место.

В соревнованиях принимали участие более 300 каратистов из 28 организаций Литвы, Латвии, Беларуссии и Польши. Турнир проходил в “CIDO – ARENA” на 6 татами в различных возрастных категориях по КАТА (комплексы) и КУМИТЕ (поединки).

Самый большой вклад в общий результат внесли призёры: Эрик Медников – 1 место в Ката и Кумите, Ренате Зимова - 1 место в Ката, Марта Тейцане - 1 место в Ката, Михаил Сазонов и Никита Шумин – 2 место в Ката, Дмитрий Звонков – 2 место в Кумите, Александра Петровска, Даниелс Фелдманис - 3 место в Ката, Винсент Сивачёв и Даниелс Фелдманис - 3 место в Кумите и в командных поединках команда “LFSKA” (Э. Медников, В. Сивачёв, Д. Фелдманис и Э. Юршенс) стала второй. Дополнительные баллы в общий зачёт принесли Вероника Богданова и Дмитрий Звонков, ставшие четвёртыми в своих категориях.

Большой благодарности от организаторов чемпионата заслужили рефери Академии “LFSKA” Валерий Кукян, Виталий Горшечников и Дмитрий Петкевич за квалифицированную и объективную работу на турнире.

Во время совещания по итогам чемпионата президент Академии карате “LFSKA” Андрей Комар провёл переговоры с представителями федераций и клубов карате по вопросам дальнейшего развития сотрудничества.

Все ведущие каратисты соседних стран соберутся в Даугавпилсе на Международный турнир по карате “Daugavpils Fortress”, который состоится 4 июня в рамках празднования 742 годовщины города и 38 – летия карате в Даугавпилсе.

Администрация Академии Карате “LFSKA” благодарит всех каратистов и их семьи, а также всех партнёров за поддержку и целеустремлённость!

Более подробный отчёт читайте на домашней странице Академии Карате “LFSKA” www.karateshotokan.lv

LFSKA

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