Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

3 марта

Всемирный день писателя

Именины:
Мартс, Талавс, Талис / Василий, Виктор, Лев

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дому в тапочках.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
1 .. 3 C
Утро
.. 2 C
День
3 .. 5 C
Вечер
.. 2 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы просыпаетесь по утрам?

Архив

Популярные статьи

1.

Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей

Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}

2. Кто поможет бездомному Антону? {3}

3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

5. Автобусы и трамваи {144}

6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

8. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

9. Рождество в резекненском отеле — голые мальчики в гостях у «доброго дяди» {3}

10. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {144}

 

Новости Культура | 3 марта 2017 | 11:44

Откроется вдохновляющая фотовыставка «Ты есть. Ты можешь. Рио»

Sporta pārvalde

В пятницу, 3 марта, в 15:30 в 18:00 все желающие приглашаются на открытие фотовыставки спортивного фотографа Юриса Берзиньша-Сомса «Ты есть. Ты можешь. Рио» в Даугавпилсском олимпийском центре. Фотовыставка посвящена латвийским спортсменам, принявшим участие в Летних паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинскис верит, что выставка может стать для многих людей источником вдохновения, мотивируя их не опускать руки и начать заниматься спортом.

Во время церемонии открытия у посетителей выставки будет возможность пообщаться паралимпийскими гребцами, даугавпилчанами Жанной Цвечковской и Эдуардом Пупелисом, а также с другими участниками латвийской паралимпийской сборной. В открытии выставки примут участие также заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинскис и болельщики нашей команды.

В Даугавпилсе, который стал четвертым городом на пути следования путешествующей выставки, работы спортивного фотографа Юриса Берзиньша-Сомса можно будет посмотреть до конца марта, после чего выставка отправится в другие города Латвии. Ранее работы фотографа выставлялись в Риге, а также в Смилтене и Цесисе. Фотовыставку организует банк Citadele в сотрудничестве с Паралимпийским комитетом Латвии.

Фотограф Юрис Берзиньш-Сомс говорит, что фотографии с Паралимпийских игр в Рио поочередно можно будет посмотреть во всех восьми олимпийских центрах Латвии, после чего выставка отправится «путешествовать» по другим городам Латвии. По словам известного фотографа, в этом году выставка вызывает большой интерес и отклик именно среди молодежи, в том числе среди школьников: «Особенно мы почувствовали это в Цесисе, где школьники целыми группами приходили, чтобы посмотреть выставку, посвященную выступлениям наших спортсменов в Рио. Я очень рад тому, что дети оценили выставку как вдохновляющую и мотивирующую».

В Паралимпийских играх в Рио приняли участие 11 латвийских спортсменов, выступая в шести видах спорта. Латвийские паралимпийцы в конкуренции 4350 спортсменов из 160 стран завоевали четыре медали – две золотые и две бронзовые. Чемпионами стали Айгарс Апинис в метании диска и Диана Дадзите в метании копья, завоевавшая также бронзовую медаль в метании диска, а Эдгарс Бергс стал бронзовым призером в толкании ядра.

Выставку поддерживают Паралимпийский комитет Латвии и банк Citadele, основавший в 2012 году движение поддержки латвийских паралимпийцев «Ты есть. Ты можешь», цель которого — способствовать развитию паралимпийского спорта в Латвии и привлечь к занятиям спортом новых людей с инвалидностью. Эта выставка также призвана изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями, потому что мы все равны, хотя и разные.

daugavpils.lv

Добавить комментарий

 