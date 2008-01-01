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Источник: ignio.com
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Новости Культура | 3 марта 2017 | 11:44
Откроется вдохновляющая фотовыставка «Ты есть. Ты можешь. Рио»
В пятницу, 3 марта, в 15:30 в 18:00 все желающие приглашаются на открытие фотовыставки спортивного фотографа Юриса Берзиньша-Сомса «Ты есть. Ты можешь. Рио» в Даугавпилсском олимпийском центре. Фотовыставка посвящена латвийским спортсменам, принявшим участие в Летних паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинскис верит, что выставка может стать для многих людей источником вдохновения, мотивируя их не опускать руки и начать заниматься спортом.
Во время церемонии открытия у посетителей выставки будет возможность пообщаться паралимпийскими гребцами, даугавпилчанами Жанной Цвечковской и Эдуардом Пупелисом, а также с другими участниками латвийской паралимпийской сборной. В открытии выставки примут участие также заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинскис и болельщики нашей команды.
В Даугавпилсе, который стал четвертым городом на пути следования путешествующей выставки, работы спортивного фотографа Юриса Берзиньша-Сомса можно будет посмотреть до конца марта, после чего выставка отправится в другие города Латвии. Ранее работы фотографа выставлялись в Риге, а также в Смилтене и Цесисе. Фотовыставку организует банк Citadele в сотрудничестве с Паралимпийским комитетом Латвии.
Фотограф Юрис Берзиньш-Сомс говорит, что фотографии с Паралимпийских игр в Рио поочередно можно будет посмотреть во всех восьми олимпийских центрах Латвии, после чего выставка отправится «путешествовать» по другим городам Латвии. По словам известного фотографа, в этом году выставка вызывает большой интерес и отклик именно среди молодежи, в том числе среди школьников: «Особенно мы почувствовали это в Цесисе, где школьники целыми группами приходили, чтобы посмотреть выставку, посвященную выступлениям наших спортсменов в Рио. Я очень рад тому, что дети оценили выставку как вдохновляющую и мотивирующую».
В Паралимпийских играх в Рио приняли участие 11 латвийских спортсменов, выступая в шести видах спорта. Латвийские паралимпийцы в конкуренции 4350 спортсменов из 160 стран завоевали четыре медали – две золотые и две бронзовые. Чемпионами стали Айгарс Апинис в метании диска и Диана Дадзите в метании копья, завоевавшая также бронзовую медаль в метании диска, а Эдгарс Бергс стал бронзовым призером в толкании ядра.
Выставку поддерживают Паралимпийский комитет Латвии и банк Citadele, основавший в 2012 году движение поддержки латвийских паралимпийцев «Ты есть. Ты можешь», цель которого — способствовать развитию паралимпийского спорта в Латвии и привлечь к занятиям спортом новых людей с инвалидностью. Эта выставка также призвана изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями, потому что мы все равны, хотя и разные.
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