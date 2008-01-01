Даугавпилс и край за продуктами едут в литовский Зарасай

Новости Общество | 3 марта 2017 | 11:06

Пресс-фото Пресс-фото

Для жителей поселка Медуми Даугавпилсского района географически ближе литовский Зарасай. Участок дороги, который отремонтировали от литовско-латвийской границы до поселка сделал дорогу к соседям, если не ближе, то комфортней, рассказывает Латгальская студия Латвийского радио 4.

От поселка Медуми Даугавпилсского края до литовского Зарасая 7 километров, до Даугавпилса – 18 км. Местные жители уже давно определились со своими приоритетами. Что покупать в Зарасае, а что в Даугавпилсе.

«Хорошо, что нам близко. До Зарасая 7 километров. В магазины ездим, на базар по пятницам. Нас это устраивает. Дорога туда прекрасная – новую сделали, несколько минут и мы уже там, - рассказывает главный бухгалтер Медумского волостного управления Леонгина Божко, - Раз в неделю точно едем. За продуктами, за хлебом. Товары у них другие, не наши, и цена немного ниже».

Вхождение Латвии в Шенген больше способствовало поездкам в Литву. Раньше наличие паспортного контроля останавливало, так как час – полтора на границе – потерянное время, если надо было сгонять по мелочам.

Существенных преимуществ поселку нахождение рядом с границей не дает. Свои ограничения накладывает нахождение в зоне природоохранной территории. Поэтому основное направление развития волости - место летнего отдыха. Жители Литвы, несмотря на развивающуюся инфраструктуру в Зарасае, частые гости на Медумском озере, рассказывает Екатерина: «Это актуально в летнее время. У нас парк, озеро, реновация дорожки была к озеру и в летнее время, насколько я могу судить, как не житель и как наш руководитель говорит, что тут даже очень много машин. Как сама часто гуляю по парку летом, то иногда приходится слышать литовскую речь».

На обратной стороне границы в Зарасае рядом с местным торговым центром парковка была забита машинами. Соотношение литовских и латвийских номеров приблизительно 50 на 50.

Кроме продуктов питания латвийцы едут в Зарасай отдыхать. Особенно летом. За несколько лет вокруг Зарасайского озера создана комфортная инфраструктура и многие жители Даугавпилса в жаркие дни отправляются к соседям.

Мэр Зарасая Николай Гусев рассказал, что туризм – основная отрасль, которая работает в городе, так сложилось исторически и самоуправление продолжает поддерживать этот образ: «Если говорить, что я из Зарасая, то это можно сразу ассоциировать, что я из края озер.»

Зарасай в силу географической близости давно сотрудничает как с Даугавпилсом, так и с Даугавпилсским краем, реализуя совместные проекты. Однако не только это сближает приграничные муниципалитеты, рассказывает Николай Гусев: «Даугавпилс является вторым городом после Риги и, мы больше проводим там время в разных сферах – театр, концерты, спортивные мероприятии и услуги по большим комплексам, как олимпийский центр, ледовая арена».

Максимальная прозрачность границ, по мнению руководителя Зарасая, также повлияла на развитие взаимоотношений: «Хоть и один тот же евро, но люди приезжают за продуктами к нам – молочные продукты и другие, связанные с культурным наследием – цепеллины. Нам ближе съездить в Даугавпилс купить какую-то вещь, чем ехать в Вильнюс».

Легендарную латвийскую баскетболистку Ульяну Семенову можно назвать связующим звеном Зарасая и Медумской волости. Родиной спортсменки является Медумская волость, а место рождения Зарасай.

LSM