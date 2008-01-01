На Даугаве откололась льдина с людьми

Новости Происшествия | 3 марта 2017 | 10:00

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2 марта пожарные-спасатели спешили в волость Удришу в Краславский край, где в несчастье попали люди на речке Даугава. 10 человек оказались отдалены от берега в результате раскола льдины, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

До приезда службы ГПСС пять человек своими силами смогли попасть на берег, в свою очередь остальным пяти пришлось помочь сотрудникам пожарно-спасательной службы. Используя спасательную доску, людей с островка доставили на берег и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи. Два человека госпитализированы.

D-fakti.lv