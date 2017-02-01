Ушли в мир иной...

Козерог

22 декабря

- 20 января

Сегодня вы будете чувствовать себя потерянным, но не расстраивайтесь - вы не единственный, кто движется подобно обезглавленному цыпленку. Если же вам удастся сделать что-либо толковое, можете собой гордиться.