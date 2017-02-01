Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 марта
Всемирный день писателя
Именины:
Мартс, Талавс, Талис / Василий, Виктор, Лев
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Сегодня вы будете чувствовать себя потерянным, но не расстраивайтесь - вы не единственный, кто движется подобно обезглавленному цыпленку. Если же вам удастся сделать что-либо толковое, можете собой гордиться.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 марта 2017 | 09:13
Ушли в мир иной...
С 22 февраля по 28 февраля 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 26 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Aleksandrova Irina (14.05.1923 - 26.02.2017)
Bulašs Pāvels (22.06.1954 - 22.02.2017)
Fadejevs Aleksejs (22.04.1956 - 26.02.2017)
Georgijanova Tatjana (26.02.1959 - 26.02.2017)
Giptere Janīna (30.10.1913 - 28.02.2017)
Gribuste Akulina (01.07.1933 - 21.02.2017)
Ivanova Nadežda (21.01.1954 - 27.02.2017)
Jablonska Regīna (15.05.1938 - 21.02.2017)
Kovaļova Domna (13.02.1934 - 23.02.2017)
Kuzmins Vladimirs (31.08.1964 - 18.02.2017)
Loginovs Jevfimijs (07.04.1936 - 24.02.2017)
Ļebedeva/Lebedeva Olga/Olga (20.01.1955 - 24.02.2017)
Ļenšina Helēna (30.07.1943 - 24.02.2017)
Marhiļeviča Melānija (13.05.1930 - 26.02.2017)
Matvejeva Zinaīda (07.02.1937 - 20.02.2017)
Meļņikova Jūlija (01.12.1940 - 23.02.2017)
Osipova Jevgeņija (20.04.1938 - 27.02.2017)
Plucs Valerijs (31.10.1956 - 28.02.2017)
Sarvuta Regīna (25.10.1941 - 26.02.2017)
Sideļņikovs Valērijs (03.06.1948 - 24.02.2017)
Skurjata/Skurjat Ana/Ana (08.03.1933 - 24.02.2017)
Šiļins Antons (10.06.1932 - 26.02.2017)
Šurigina Jeļena (25.04.1921 - 27.02.2017)
Šutovs Vladimirs (25.11.1958 - 23.02.2017)
Varfolomejeva Marija (24.12.1928 - 21.02.2017)
Vorslavāns Staņislavs (20.01.1955 - 22.02.2017)
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