Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 марта
Всемирный день писателя
Именины:
Мартс, Талавс, Талис / Василий, Виктор, Лев
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Маленькие знаки внимания с вашей стороны будут весьма высоко оценены сегодня. Этим стоит воспользоваться, чтобы впоследствии не откупаться дорогими подарками.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 1 .. 3 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- 3 .. 5 C
- Вечер
- .. 2 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0514 ()
|GBP
|0.8556 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|61.6805 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы просыпаетесь по утрам?
Популярные статьи
Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей
Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}
2. Кто поможет бездомному Антону? {3}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
5. Автобусы и трамваи {144}
6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}
7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
8. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
9. Рождество в резекненском отеле — голые мальчики в гостях у «доброго дяди» {3}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 3 марта 2017 | 08:57
Пятница, 3 марта: во второй половине дня ожидаются осадки
Ночные дожди и мокрый снег утром на время прекратятся — и вернутся после полудня.
Температура воздуха днем составит от 1 до 4 градусов тепла. Ветер завтра будет юго-западного и западного направления, его скорость составит от 1 до 7 м/с, порывами до 10...16 м/с .
В Риге столбик термометра будет на отметке -1 ... +1 градус, к обеду потеплеет до +4. Порывистый ветер ускорится до 11 м/с. Днем пойдет дождь, возможен мокрый снег.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
Добавить комментарий