Пятница, 3 марта: во второй половине дня ожидаются осадки

Новости Латвия | 3 марта 2017 | 08:57

LETA/Edijs Pālēns LETA/Edijs Pālēns

Ночные дожди и мокрый снег утром на время прекратятся — и вернутся после полудня.

Температура воздуха днем составит от 1 до 4 градусов тепла. Ветер завтра будет юго-западного и западного направления, его скорость составит от 1 до 7 м/с, порывами до 10...16 м/с .

В Риге столбик термометра будет на отметке -1 ... +1 градус, к обеду потеплеет до +4. Порывистый ветер ускорится до 11 м/с. Днем пойдет дождь, возможен мокрый снег.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM