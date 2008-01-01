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Новости Происшествия | 2 марта 2017 | 19:20

Задержаны нигерийки и граждане Конго

Пресс-фото

В четверг утром в волости Бригю, за незаконное пересечение границы Латвии – России пограничники задержали 2 гражданок Нигерии и 2 Конго, информирует Государственная пограничная служба.

У задержанных не было документов, но выяснилось, что 2 задержанные это гражданки Нигерии и ещё одна женщина и ребёнок из Конго.
Против персон заведен криминальный процесс. Пограничники провели определенные действия, прописанные в межгосударственных договорах и задержанных передали обратно в компетентные учреждения Российской Федерации.

D-fakti.lv

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