Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
2 марта
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Вы возможно, увязнете в болоте обстоятельств, которые находятся вне вашего контроля. Поберегитесь, сегодня велика вероятность легкого помешательства на почве чрезмерного стремления к наведению порядка.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 2 марта 2017 | 19:20
Задержаны нигерийки и граждане Конго
В четверг утром в волости Бригю, за незаконное пересечение границы Латвии – России пограничники задержали 2 гражданок Нигерии и 2 Конго, информирует Государственная пограничная служба.
У задержанных не было документов, но выяснилось, что 2 задержанные это гражданки Нигерии и ещё одна женщина и ребёнок из Конго.
Против персон заведен криминальный процесс. Пограничники провели определенные действия, прописанные в межгосударственных договорах и задержанных передали обратно в компетентные учреждения Российской Федерации.
D-fakti.lv
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