Задержаны нигерийки и граждане Конго

Новости Происшествия | 2 марта 2017 | 19:20

Пресс-фото Пресс-фото

В четверг утром в волости Бригю, за незаконное пересечение границы Латвии – России пограничники задержали 2 гражданок Нигерии и 2 Конго, информирует Государственная пограничная служба.

У задержанных не было документов, но выяснилось, что 2 задержанные это гражданки Нигерии и ещё одна женщина и ребёнок из Конго.

Против персон заведен криминальный процесс. Пограничники провели определенные действия, прописанные в межгосударственных договорах и задержанных передали обратно в компетентные учреждения Российской Федерации.

D-fakti.lv