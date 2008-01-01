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Новости Спорт | 2 марта 2017 | 19:19

Зимний кубок ЛФФ достался даугавпилчанам

Daugavpils.lv

В Риге прошел последний из турниров Зимнего кубка ЛФФ для юношей. Не проиграв не в одной из игр, победителями стали юные футболисты BFC Daugavpils!

По традиции на Зимнем кубке ЛФФ собираются 5 лучших государственных команд прошлого сезона. Как последние в бои вышла команда U16. Под руководством тренеров Андрея Сипайло и Александра Опекунова, BFC Daugavpils поехали в Ригу без поддержки 2 защитников (Леонид Трусковский, Кирил Ларионов), которые создавали опасение за сыгранность защитной линии.

В первом турнире в игре против Riga FC/ŠFS получилось обыграть с результатом 3:1. Двумя голами отметился Олег Гуревич, ещё один раз точным был Роберт Магрин. По окончанию второй игры против “Liepāja”, игра закончилась ничьёй 2:2 (голы забил Роберт Магрин).

Второй день команда начала с обыгрыванием “Supernova” (2:0, оба гола Владислава Скурята), после последовала решающая игра против “Mettа”. Уже тогда было понятно, что Даугавпилс будет не ниже второго места, но для завоевания золота хватит и ничьи. Эта и было достигнуто, результат 0:0 обеспечил даугавпилсским парням первое место!

Лучшим вратарём признан Иван Дубоделов и лучшим полузащитником признан Маргин.

Нужно отметить, что Зимний кубок завоевали и парни группы U15, и команда U14 завоевали серебро.

D-fakti.lv

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