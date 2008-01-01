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Не стоит оставлять все как есть. Вам срочно надо что-то изменить, иначе вы заскучаете, а это нехорошо. Правда, меняя, следует все-таки придерживаться каких-то разумных рамок.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 2 марта 2017 | 16:36
Реновация детских садов проходит под строгим контролем
Знаете ли вы, что такое пассивный дом? Это здание, которое нуждается в минимальном отоплении, при этом в нем тепло и уютно в любую погоду. Подобные дома в Европе начали строить двадцать лет назад.
И первым в Латвии таким объектом станет 26-й детский сад, реновация которого уже началась. Европейские фонды финансируют утепление зданий трех дошкольных учреждений – 26-го, 5-го и 3-го. Работы ведут городские строительные фирмы. Ход работ и условия в дошкольных учреждениях проверили мэр города Янис Лачплесис, руководитель управления образования Марина Исупова и специалисты самоуправления.
По словам строителей, которые проводят реновацию 26-го детского сада, объект достаточно сложный. Впервые им пришлось столкнуться с таким строгим строительным надзором, когда проверяют соответствие проекту буквально каждого материала. Мэр заметил, что сейчас дума действительно усилила строительный надзор за объектами, зато не будет проблем при сдаче объекта. Этот садик посещают 185 детей. Из 10 групп 6 – круглосуточные. По словам педагогов, ремонта давно ждали и мечтали о нем.
Как обычно бывает, во время ремонта выявляются дополнительные работы. Хотелось бы не только утеплить здания, но и благоустроить территорию, заменить сантехническое оборудование. По словам мэра, просьбы вполне выполнимые. В Даугавпилсе сейчас реновированы все школы. На очереди – дошкольные учреждения. В планах этого года также строительство спортивного зала в Польской гимназии, столовой в 3-й средней школе и другие объекты в сферe образования.
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