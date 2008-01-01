Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
2 марта
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Лаила, Лавизе, Луизе / Роман, Федор
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Вы возможно, увязнете в болоте обстоятельств, которые находятся вне вашего контроля. Поберегитесь, сегодня велика вероятность легкого помешательства на почве чрезмерного стремления к наведению порядка.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 2 марта 2017 | 14:59
В ЛЦБ пройдет весеняя творческая встреча
В субботу, 4 марта, в 14.00 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (3-й этаж) общественная организация «Краеведы Латгалии» приглашает на весеннюю творческую встречу "Здравствуй, весна!".
Посетителей ожидают чтения поэзии местных авторов, дружеские беседы и весенние настроение. Вход на мероприятие – свободный.
Информация:
Главный библиотекарь
Латгальской Центральной библиотеки
Инга Геджуне
Тел.: 65476345
э–адрес: inga.gedzune@lcb.lv
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