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Не стоит оставлять все как есть. Вам срочно надо что-то изменить, иначе вы заскучаете, а это нехорошо. Правда, меняя, следует все-таки придерживаться каких-то разумных рамок.

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Новости Общество | 2 марта 2017 | 14:41

Депутаты Даугавпилсской думы начали рассматривать вопрос о летних лагерях

daugavpils.lv

Депутаты Даугавпилсской думы начали рассматривать вопрос о путёвках и питании в детских летних лагерях. В Даугавпилсе этим летом организовано 28 лагерей.

Будет 10 спортивных летних лагерей – 15 дней в дневном лагере будет стоить 50 евро и питание 3,67 евро в день. 13 дней в круглосуточном лагере будут стоять 96 евро. Питание будет стоить 8.80 евро.

Так же будет организовано 18 летних лагерей отдыха. Путевки в таки лагеря будет стоить – 20 дней 91 евро, 19 дней 87 евро, 15 дней 73 евро. Круглосуточные лагери - 14 дне на туристичестой базе “Dzintariņš” 124 евро, а на территории Логопедической школы интернат 134 евро. Плата за питание в дневных лагерях 3,50 евро, а в круглосуточных лагерях 8 евро.

Окончательное решение депутаты примут на заседании Думы.

Напоминаем родителям, что электронная регистрация в летние лагери начнется уже с 8 апреля.

D-fakti.lv

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