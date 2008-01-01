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Сегодня вы должны будете держать себя в руках, причем строже, чем когда-либо ранее. Справиться с желанием отмочить что-нибудь эдакое будет неимоверно трудно.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 2 марта 2017 | 16:31
Даугавпилс посетил новый посол Российской Федерации в Латвии
Посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов прибыл в Даугавпилс для участия в бизнес-конференции, которая пройдёт 3 марта, а 2 марта состоялась встреча дипломата с руководством Даугавпилсской думы.
Председатель Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис поблагодарил высокого гостя за визит и выразил уверенность, что посол получит самую полную информацию о Даугавпилсе. Господин Лачплесис подчеркнул, что город крайне заинтересован в тесном сотрудничестве с соседями, расширении этого партнёрства, чтобы улучшать жизнь людей.
Евгений Лукьянов сказал, что в данный момент знакомится с государством, характерно, что это знакомство началось с Даугавпилса, приграничного города. Ему важно знать, как живут люди, каковы достижения, какие существуют проблемы. Господин посол отметил, что добрососедские отношения являются эффективной моделью, поэтому ему важно знать о приграничном сотрудничестве и совместных проектах
Специалист Департамента развития подготовил презентацию о городе, после чего у посла возникло несколько вопросов. Евгений Лукьянов интересовался причинами возникновения нехватки медиков, а также развитием индустриальных зон. Янис Лачплесис рассказал о принципах деятельности Латгальской специальной экономической зоны. Посол пожелал больше узнать о программе грантов «Импульс», о возможности сотрудничества Даугавпилсского театра с театрами России, проведения гастролей.
Завершая встречу, председатель Даугавпилсской думы Янис Лачплесис поблагодарил посла России за визит и проявленный им интерес к жизни города.
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