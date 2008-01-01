В Резекне пройдет выставка охотничьих трофеев

Новости Латвия | 2 марта 2017 | 13:52

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10 марта, в 15:00 в Латгальском Культуроисторическом музее (зал 3 етажа, улица Atbrīvošanas alejā 102, Резекне) пройдет открытие выставки Восточнолатгальских охотничьих трофеев. Выставка стала возможной в сотрудничестве с обществом охотников Латвии, AS “Latvijas Valsts meži” и VMD Главным лесничеством восточной Латгалии, которые хотят информировать общество о развитии охотничьего хозяйства и достижениях. Выставку можно будет посмотреть с 8 апреля.

Историки говорят, что охота повлияла на человеческую эволюцию и развитие мозгов. Современная охота это развлечение, активный отдых в дикой природе, а для многих и смысл жизни. Одним из видов коммуникации охотников с людьми является выставка охотничьих трофеев, на которой можно узнать про популяцию диких животных в Латвийских лесах, о защите природы, и проблемах и достижениях в обработке лесов.

Выставка – это своеобразный отчет о достижении охотников за последние 5 лет, в котором покажут и хорошую работу, и вытеснят зло, которое было проделано браконьерами. По качеству охотничьих трофеев можно будет судить о знаниях и ответственности охотников. Для того чтобы защищать и охранять диких животных, охотникам надо держаться вместе и говорить с обществом.



Сотрудничество между Латгальским Культуроисторическим музеем и семейством Восточнолатвийских охотников продолжается уже много лет, определенно у кого-то останется в памяти прошлая выставка в Резекне 2012 года, на которой было выставлено 170 различных охотничьих трофеев, вручено 42 злотых, 31 серебряная и 36 бронзовых медалей.

В этот раз так же перед выставкой будет проходить оценивание охотничьих трофеев, а на открытии выставки охотники получат свои заслуженные награды. Результаты всех пяти сезонов непременно удивят все интересующихся трофеями лосей, оленей, косуль, кабанов, волков, рысей, бобров и дикой птицы.

Ни пуха, ни пера!

Выставка открыта:

Вторник – пятница 10:00 – 17:00

Суббота 10:00 – 16:00

Воскресение - понедельник закрыто.

Цена билетов: Школьникам и студентам 0,50 €, взрослым 0,80 €.

D-fakti.lv