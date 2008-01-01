Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

2 марта

Именины:
Лаила, Лавизе, Луизе / Роман, Федор

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Вы возможно, увязнете в болоте обстоятельств, которые находятся вне вашего контроля. Поберегитесь, сегодня велика вероятность легкого помешательства на почве чрезмерного стремления к наведению порядка.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
.. 2 C
Утро
-1 .. 1 C
День
4 .. 6 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы просыпаетесь по утрам?

Архив

Популярные статьи

1.

Кто поможет бездомному Антону?

Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {3}

2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}

3. Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей {2}

4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

5. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

6. Автобусы и трамваи {144}

7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

9. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

10. Рождество в резекненском отеле — голые мальчики в гостях у «доброго дяди» {3}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {144}

 

Новости Общество | 2 марта 2017 | 13:02

Даугавпилсская дума готова выделить деньги на приобретение скульптур животных

daugavpils.lv

С такой инициативой выступил коллектив Латгальского зоопарка. Работники учреждения предложили приобрести скульптуры динозавра и черепахи, которые планируется установить на территории зоопарка. Вопрос о выделении 7 000 евро на приобретение скульптур депутаты Думы рассмотрели на заседаниях комитета по образованию и культуре и финансового комитета.

Скульптуры будут изготовлены из пластика. Черепаха будет неподвижной, а динозавр удивит посетителей. Скульптуры приобретаются для привлечения большего числа посетителей зоопарка.

Окончательное решение о присвоении средств на покупку скульптур депутаты примут на заседании Думы.

daugavpils.lv

Добавить комментарий

 