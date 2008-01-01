Даугавпилсская дума готова выделить деньги на приобретение скульптур животных

Новости Общество | 2 марта 2017 | 13:02

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С такой инициативой выступил коллектив Латгальского зоопарка. Работники учреждения предложили приобрести скульптуры динозавра и черепахи, которые планируется установить на территории зоопарка. Вопрос о выделении 7 000 евро на приобретение скульптур депутаты Думы рассмотрели на заседаниях комитета по образованию и культуре и финансового комитета.

Скульптуры будут изготовлены из пластика. Черепаха будет неподвижной, а динозавр удивит посетителей. Скульптуры приобретаются для привлечения большего числа посетителей зоопарка.

Окончательное решение о присвоении средств на покупку скульптур депутаты примут на заседании Думы.

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