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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 2 марта 2017 | 12:51
Водители в регионе не справляются с машинами
На протяжении одного дня в Даугавпилсском крае произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали три человека, сообщает Государственная полиция.
1 марта в 12:03 в Резекне случилось ДТП. Женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем VW, наехала на пешехода 1990 г.р., которая переходила дорогу по пешеходу. Пострадавшая с травмами доставлена в медицинское учреждение.
В тот же день в 17:48 в Калупской волости неустановленный водитель, управляя машиной AUDI, не справился с управлением и съехал с проезжей части, в результате машина перевернулась. На месте дорожно-транспортного происшествия неотложная медицинская помощь была оказана мужчине 1980 года рождения, в свою очередь мужчина 1992 г.р. с травмами был доставлен в медицинское учреждение.
D-fakti.lv
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