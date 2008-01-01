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Новости Латвия | 2 марта 2017 | 12:24
Правительство запретило держать домашних птиц на улице
Чтобы уберечь домашних птиц от распространения птичьего гриппа, правительство утвердило разработанные Министерством земледелия поправки к правилам о биобезопасности в местах содержания животных. Изменения предписывают владельцам кур, перепелов, голубей, фазанов, гусей, уток, индюков и других птиц, содержащихся на закрытых территориях, соблюдать меры биобезопасности.
С 1 марта по 31 мая текущего года владельцы должны держать всю птицу в закрытых помещениях, предотвращать контакты с дикими птицами, а также не заниматься выездной торговлей яйцами и птицей.
Запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с использованием домашних птиц. Птиц нельзя поить водой из открытых водоемов, а работники птицеводческих хозяйств должны иметь рабочую или сменную одежду. Кормить птиц следует в помещении или на ограниченной территории, храня корм так, чтобы к нему не имели доступа дикие птицы.
Министерство напоминает, что птиц и птицефермы нужно регистрировать в Центре сельскохозяйственных данных, даже если в хозяйстве их только одна или две.
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