Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

2 марта

Именины:
Лаила, Лавизе, Луизе / Роман, Федор

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодня удачный день для завершения долговременных проектов. Если не сегодня, то в самом ближайшем будущем. В то же время начинать что-то новое пока не стоит.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
.. 2 C
Утро
-1 .. 1 C
День
4 .. 6 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы просыпаетесь по утрам?

Архив

Популярные статьи

1.

Кто поможет бездомному Антону?

Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {3}

2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}

3. Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей {2}

4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

5. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

6. Автобусы и трамваи {144}

7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

9. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

10. Рождество в резекненском отеле — голые мальчики в гостях у «доброго дяди» {3}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {144}

 

Новости Латвия | 2 марта 2017 | 12:24

Правительство запретило держать домашних птиц на улице

viss.lv

Чтобы уберечь домашних птиц от распространения птичьего гриппа, правительство утвердило разработанные Министерством земледелия поправки к правилам о биобезопасности в местах содержания животных. Изменения предписывают владельцам кур, перепелов, голубей, фазанов, гусей, уток, индюков и других птиц, содержащихся на закрытых территориях, соблюдать меры биобезопасности.

С 1 марта по 31 мая текущего года владельцы должны держать всю птицу в закрытых помещениях, предотвращать контакты с дикими птицами, а также не заниматься выездной торговлей яйцами и птицей.

Запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с использованием домашних птиц. Птиц нельзя поить водой из открытых водоемов, а работники птицеводческих хозяйств должны иметь рабочую или сменную одежду. Кормить птиц следует в помещении или на ограниченной территории, храня корм так, чтобы к нему не имели доступа дикие птицы.

Министерство напоминает, что птиц и птицефермы нужно регистрировать в Центре сельскохозяйственных данных, даже если в хозяйстве их только одна или две.

Mixnews

Добавить комментарий

 