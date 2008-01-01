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Новости Происшествия | 2 марта 2017 | 12:00

За войну на Донбассе продолжается суд над даугавпилчанином

LETA

Видземский районный суд сегодня, 2 марта в 10:00 продолжает рассматривать уголовное дело против даугавпилчанина Артема Скрипника за незаконное участие в вооруженном конфликте в восточной части Украины. Обвиняемый вину не признает.

Прокуратура считает, что Скрипник вступил в преступную организацию на востоке Украины и там он пребывал не как частное лицо, а что бы принять меры по подрыву территориальной целостности страны.

Как сообщила раннее пресс-секретарь прокуратуры Кристине Сутугина, прокуратура Рижского окружного суда передала в суд уголовное дело в отношении лиц за участие в преступной группировке, в участии в их преступных деяниях и за незаконное участие в вооруженном конфликте на Украине. Уже сообщалось, что полиция безопасности в начале прошлого года возбудила уголовный процесс против одной персоны за незаконные действия в конфликте на восточной части Украины.

Возбуждено уголовное дело о возможном участии в незаконной вооруженной группировке, которая ведет борьбе против власти в Украине. Это был первый случай, когда некая персона была признана задержанным в связи с участием в конфликте за границей. Полиция безопасности ранее сообщала, что мужчина принимал участие в вооруженных действиях примерно с середины 2014 года, но до этого в поле зрение ПБ не попадал.

Адвокат жителя Даугавпилса Артема Скрипника (1990 года рождения) Янсоне рассказала, что согласно предоставленной информации он в 2014 году отправился в так называемую Народную Республику Луганска, «управляясь благородными и гуманитарными целями», то есть, он в восточной части Украины занимался распределением гуманитарной помощи местному населению. Одежда и другие необходимые вещи были собраны в Москве, а потом транспортировались на восток Украины. Там он получил ранение в голову. Скрипник утверждает, что в активных боевых действиях не принимал участия, к тому же у мужчины нет военного опыта, так как он является негражданином и в Латвийской армии не служил.

D-fakti.lv

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