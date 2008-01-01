Латгале взяла триумф на региональном отборе ЛФФ

Новости Спорт | 2 марта 2017 | 11:01

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В первом отборном турнире ЛФФ в этом году в возрастной группы U14 победителями стали молодые таланты Латгалии с главным тренером Евгением Максимчуком.

В турнире встретились шесть региональных объединенных команд. Честь Латгалии защищали 11 воспитанников клуба BFC Daugavpils и представители Илксткой НСС. Резекненской ФА и ДЮСШ Резекненского края. Главной целью регионального турнира является не победа, а практическое применение тактических заданий и проверка тактических навыков у футболистов.

В групповом турнире команда тренера Евгения Максимчука пережила одно поражение, зато в продолжение выиграла все игры, став лучшими в региональном отборе.

В турнирном симфолическом отборе приняли участие Марек Микшто и Кристиан Каушелис, а так же резекнениц Рональд Еркис.

D-fakti.lv