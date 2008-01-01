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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 2 марта 2017 | 10:07
В 5-ом садике второй месяц закрыт один корпус
Уже второй месяц проводятся строительные работы на объекте «Повышение энергоэффективности здания Даугавпилсского дошкольного образовательного учреждения №5 «Спарите». Садик расположен в микрорайоне Новый Форштадт по улице Става, 44.
С начала января первый корпус здания освобождён от детей и персонала садика; за дело взялись строители генерального подрядчика ООО «Vanpro». В подвальном помещении утепляется потолочное перекрытие, подготавливается помещение под новый теплоузел, выстраивается разводка новых сетей отопления, канализации и электроэнергии. Проходят подготовительные работы по демонтажу старого покрытия крыши.
Целью проведения этих работ является снижение потребляемой тепловой и электроэнергии зданием садика. Согласно техническому проекту, который разработала фирма из Валмиеры ООО «Wonderfull», экономия должна достичь 40-45%. Кроме того, будет значительно улучшен визуальный облик здания садика, что добавит ярких акцентов в общий ландшафт микрорайона.
Технический и авторский надзор за проведением строительных работ осуществляют специалисты ООО «Inri».
Строительные работы по договору с генподрядчиком должны быть завершены до 8 октября 2017 года.
Общие планируемые расходы составляют 826159 евро, 79% из которых планируется возместить из средств Европейского фонда регионального развития (Специфическая цель поддержки 4.2.2.).
Также уже начались работы по повышению энергоэффективности и в соседнем 3-м садике.
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