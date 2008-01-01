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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Новости Общество | 2 марта 2017 | 09:19

На время закроют Центр любознательности

daugavpils.lv

Информируем, что с 4 марта по 10 марта Центр ZINOO будет закрыт. Ждем всех в гости 11 марта!

Во время весенних каникул у учеников 1-4 классов есть возможность провести время на образовательных занятиях в Центре любознательности "ZINOO Daugavpils". На занятиях будут проводиться эксперименты с красками, продуктами и химическими веществами, будут моделироваться транспортные средства, а так же пройдет проверка свойств воды и ее магических способностей.

Запись на мероприятия проводится до 11 марта по э-почте: zinoo.daugavpils@gmail.com

D-fakti.lv

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