Четверг, 2 марта: плюсовая температура и вернутся осадки

Новости Латвия | 2 марта 2017 | 08:52

D-fakti.lv D-fakti.lv

Дожди и мокрый снег вернутся после обеда.

Во второй половине дня температура воздуха составит от +3 до +6 градусов. Юго-западный ветер будет слабым — от 4 до 7 м/с.

В столице днем воздух прогреется до 4...6 градусов тепла. Ветер весь день также слабый.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM