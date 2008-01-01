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Для некоторых людей потребность высказаться превышает даже надобность в наличии внимательного и сочувствующего слушателя. Вам сегодня предстоит долгий и весьма утомительный разговор подобного характера, причем вам не дадут вставить ни единого слова. И не пытайтесь с этим бороться, единственное, что от вас требуется - не зевать в лицо собеседнику.

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Новости Латвия | 2 марта 2017 | 08:52

Четверг, 2 марта: плюсовая температура и вернутся осадки

D-fakti.lv

Дожди и мокрый снег вернутся после обеда.

Во второй половине дня температура воздуха составит от +3 до +6 градусов. Юго-западный ветер будет слабым — от 4 до 7 м/с.

В столице днем воздух прогреется до 4...6 градусов тепла. Ветер весь день также слабый.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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