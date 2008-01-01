Коллектив «Пасталиняс» принял участие в мероприятии в Илуксте

Новости Латвия | 1 марта 2017 | 19:06

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Старшая группа коллектива народного танца «Пасталиняс» Краславского детско-юношеского центра 24 февраля в Илуксте приняла участие в мероприятии для ансамблей народного танца 7-9-х классов учреждений образования и культуры «LECAM PA JAUNAM, LECAM PA VECAM», где наши воспитанники представили свои художественные достижения.

В начале дня танцоры коллектива «Пасталиняс» участвовали в спортивных мероприятиях: метании «пастал», забрасывании мяча в баскетбольную корзину, метании дротиков, катании на лыжах, командной эстафете с различными спортивными элементами и других интересных испытаниях.

Затем был вкусный обед и немного свежего воздуха на залитых солнцем и заснеженных улицах городка.

Во второй половине дня дети готовились к концерту, в котором приняли участие представители Даугавпилса, Елгавы, Сигулды, Прейлей и, конечно, Илуксте. Вдохновляющие выступления на концерте, радость танца и творчество были посвящены предстоящему юбилею нашей родины.

В завершение мероприятия для всех танцоров был организован вечер отдыха с танцами, новыми знакомствами и друзьями. А руководители коллективов за столом с угощениями обсудили новые танцы и побеседовали о том, как приедут в гости друг к другу на очередную профессиональную встречу.

Участники танцевального коллектива, которые учатся в гимназии и основной школы (6-7-й кл.), благодарны учителю танцев Валде Тимуле за радость и веселье, терпение и труд, доброту и заботу и неиссякаемое желание продолжать танцевать и участвовать в мероприятиях и концертах.

Спасибо родителям, классным руководителям и администрации учебных заведений за отзывчивость и неравнодушное отношение к процессу эстетического воспитания детей и молодежи!

До встречи 28 марта в Краславском ДК, где состоится смотр коллективов народного танца учебных заведений Краславского края «В веселом кругу друзей».

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