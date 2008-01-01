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Сегодня вы будете в центре внимания людей, которые, окружая вас ежедневно, отнюдь не каждый день вас замечают. Чем же это будет вызвано, интересно знать?
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 1 марта 2017 | 17:34
Виновники правонарушений в крепости установлены
По проекту, разработанному в 2015 году, на территории Даугавпилсской крепости ведутся поэтапные работы по устройству систем наружного видеонаблюдения. Выполняются они по заказу Управления коммунального хозяйства Даугавпилсской городской думы. На конец 2016 года в крепости было установлено 8 камер.
Вся информация поступает на пульт видеонаблюдения полиции самоуправления, что позволяет оперативно пресекать правонарушения и задерживать злоумышленников. Результатом проведённых мероприятий стало значительное сокращение актов вандализма. Тем не менее находятся те, кто словно пытается на себе проверить действие систем видеонаблюдения. Последний такой случай произошёл в феврале и не остался незамеченным.
Непристойными словами и картинками подростки испортили недавно установленные информационные стенды и рисунки своих же сверстников. Полотна оживляли невзрачный облик зданий и очень нравились посетителям культурно-исторического объекта. Теперь какое-то время оконные глазницы будут снова зиять пустотой. Рисунки, созданные юными мастерами кисти с невероятным старанием и любовью, пришлось снять и перенести в мастерскую Арт-центра Ротко, где их восстановят профессиональные художники.
После восстановления полотна вернут на прежнее место. Но остаётся открытым вопрос, стоит ли таких разочарований и затрат сиюминутная забава великовозрастных юнцов? Их личности установлены, они будут привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Информация о правонарушениях заносится в базу данных, поэтому может закрыть им доступ к ряду профессий. Хорошей профилактикой вандализма станет расширение систем видеонаблюдения. В этом году на территории Даугавпилсской крепости установят ещё 11 камер высокого разрешения с возможностью дистанционного управления.
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