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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 1 марта 2017 | 17:30
Электронные заявки в летние лагеря принимаются 8 апреля
Молодёжный отдел Департамента спорта и молодёжи Даугавпилсской городской думы сообщает, что приём заявок в летние лагеря для детей и молодёжи начнётся 8 апреля в 10:00 на домашней страничке Молодёжного отдела jaunatne.daugavpils.lv в разделе “Nometnes”. Необходимо учесть, что регистрация проводится в электронном виде, и родители будут сразу знать, в какой лагерь попал ребёнок и его дальнейшие действия, или о том, что на данный момент он находится в очереди.
Заявку следует заполнить на латышском языке, указать имя, фамилию, персональный код ребёнка, а также имя, фамилию, персональный код, адрес места жительства, номер телефона и адрес э-почты одного из родителей или опекуна.
В каждом месяце можно выбрать 3 лагеря по приоритетам. Если в одном из лагерей уже нет свободных мест, то система переключится на другой лагерь. После регистрации не будет возможности поменять выбранное место лагеря в порядке приоритета. Если свободных мест не окажется во всех выбранных лагерях, то система скажет, в каком лагере и месте ребёнок находится в очереди.
Заполняя заявку, надо быть внимательными и регистрировать ребёнка в лагерь в соответствии с его возрастом.
Семьям со статусом малообеспеченных Социальная служба города Даугавпилса оплатит только питание. Другие расходы будут оплачивать сами родители.
Плата родителей включает в себя:
- питьевая вода
- питание (трёхразовое в дневном лагере/ четырёхразовое в круглосуточном)
- раздаточные материалы
- кинотеатр “Silver Screen”
- Даугавпилсский центр любознательности “Zinoo”
- экскурсии по городу
Если ребёнок не посещал лагерь один день и своевременно предупредил руководителя лагеря, деньги возвращаются только за услуги питания.
Все остальные расходы за организацию лагерей оплачивает Даугавпилсская городская дума.
В общей сложности в летних лагерях смогут отдохнуть 890 детей. Один лагерь будет закрыт и не доступен для регистрации (в июне месяце лагерь Даугавпилсской логопедической основной школы-интерната – центр развития).
Лагеря в июне
- Даугавпилсская логопедическая основная школа-интернат – центр развития – 7-14 лет – 14 суток – 134 евро – закрыт для электронной регистрации (лагерь для детей с особыми потребностями)
- Даугавпилсская средняя школа №12 – 7-11лет – 19 дней – 87 евро
- Даугавпилсская основная школа Сасканяс – 6-10 лет – 19 дней – 87 евро
- Даугавпилсская средняя школа №9 – 6-12 лет – 19 дней – 87 евро
- Даугавпилсская средняя школа №13 – 6-12 лет – 19 дней – 87 евро
- Даугавпилсская средняя школа №15 – 6-10 лет – 19 дней – 87 евро
- Даугавпилсская средняя школа №16 – 7-11 лет – 19 дней – 87 евро
- Даугавпилсская средняя школа Центра (театральный лагерь) – 9-13 лет – 19 дней – 87 евро
- Детско-юношеский центр «Яуниба» - 8-13 лет – 19 дней – 87 евро
- Даугавпилсская средняя школа №10 – 6-11 лет – 19 дней – 87 евро
Лагеря в июле
- Даугавпилсская средняя школа Центра – 9-14 лет – 20 дней – 91 евро
- Даугавпилсская средняя школа №10 – 6-12 лет – 20 дней – 91 евро
- Даугавпилсская средняя №13 – 6-12 лет – 20 дней – 91 евро
- Даугавпилсская средняя школа №16 – 7-11 лет – 15 дней – 73 евро
- Даугавпилсская основная школа Виенибас – 7-11 лет – 20 дней – 91 евро
- Спортивная база «Дзинтариньш» (лагерь скаутов) – 9-14 лет – 14 суток – 124 евро
Лагеря в августе
- Даугавпилсская средняя школа №9 – 6-10 лет – 15 дней – 73 евро
- Даугавпилсская государственная польская гимназия им. Ю.Пилсудского (лагерь для занятий танцами в стиле Hip-hop и Breika) – 7-15 лет – 15 дней – 73 евро
Родители, у которых нет возможности подать электронную заявку 8 апреля с 10:00 до 12:00, будет предоставлена возможность зарегистрироваться лично. Им в Молодёжном отделе Департамента спорта и молодёжи (ул. Саулес,5а) будет обеспечен компьютер, и они сами смогут зарегистрировать ребёнка.
Напоминаем, что регистрация в Молодёжном отделе Департамента спорта и молодёжи не даёт никаких преимуществ.
Следите за новостями на домашней страничке Молодёжного отдела Департамента спорта и молодёжи jaunatne.daugavpils.lv.
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